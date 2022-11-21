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أربيل تسلم جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي سبعة "دواعش"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-21T09:12:24+0000
أربيل تسلم جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي سبعة "دواعش"

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تسليم سبعة إرهابيين قامت باعتقالهم إلى جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اعتقلت الإرهابيين "أحمد عبد القادر يونس، وأحمد فيصل علي صالح، وبهاء الدين عبد زبار محمد سلمان، وعبد الله احمد ابراهيم عبد الله، ومحمد عبد الستار نجم عبد الله، ومهند عوني محمود حسن، ويونس محيي عواد كاظم" المنتمين لتنظيم داعش الٳرهابي، في مدينة أربيل.

وبينت أن المعتقلين من المطلوبين لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، وبناء على طلب الجهاز المذكور وأمر القاضي تم تسليمهم الی جهاز مكافحة الإرهاب يوم امس الاحد.

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