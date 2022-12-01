أربيل تسجل 28 إصابة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال العام 2022.

وقال مدير صحة اربيل دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في العام 2022 اجرينا قرابة 272 الف فحص طبي لمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز، مؤكدا مضاعفة الفحص في هذه السنة عن السنوات السابقة لتشخيص الحاملين لهذا المرض.

وأضاف أن تلك الفحوصات اثبتت 28 حالة موجبة تم التأكد منها في مركز الفحوصات بمدينة اربيل، مبينا أن 18 شخصا من المصابين هم أجانب ومن باقي مناطق العراق الأخرى.

ويحتفل العالم في الأول من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز، فيتحد الناس في كل بقاع الأرض ليبدون دعمهم للمصابين بالإيدز والمتأثرين به، ولإحياء ذكرى من قضوا بسببه.