أربيل تسجل أكثر من 16 ألف ولادة خلال 2025

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة مستشفى أربيل للولادة، يوم السبت، عن إحصائية شاملة لعدد الولادات والخدمات الطبية المقدمة خلال العام الماضي، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 16 ألف حالة ولادة، تنوعت بين الطبيعية والقيصرية.

وقالت مديرة المستشفى، شادان شيروان حيدري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المستشفى سجل خلال العام المنصرم ولادة 16 ألفاً و676 طفلاً"، مبينة أن "عدد الولادات الطبيعية بلغ 10 آلاف و216 حالة، فيما بلغت حالات الولادة القيصرية 6 آلاف و460 حالة".

وحول جنس المواليد، أوضحت حيدري أن "الذكور تفوقوا عدداً بواقع 8 آلاف و417 مولوداً، مقابل 8 آلاف و259 من الإناث"، مشيرة إلى تسجيل "416 حالة ولادة لتوائم ثنائية، و10 حالات لتوائم ثلاثية".

واستعرضت مديرة المستشفى الأرقام العامة للخدمات الطبية، مؤكدة أن "عدد حالات الرقاد في المستشفى وصل إلى 35 ألفاً و417 حالة، بينما تم إجراء 6 آلاف و361 عملية جراحية كبرى، و1447 عملية متوسطة، و317 عملية صغرى".

وأضافت أن "المستشفى استقبل 75 ألفاً و607 مراجعين، فيما سجل قسم الخدج (الأطفال غير مكتملي النمو) رقاد 7 آلاف و996 طفلاً".

وفي سياق الخدمات المختبرية والتشخيصية، كشفت حيدري عن "إجراء 22 ألفاً و163 فحصاً مختبرياً، و61 ألفاً و739 فحصاً بجهاز السونار، بالإضافة إلى 3101 فحص بالأشعة"، لافتة إلى "إجراء 273 عملية ناظور (بلوري)، كانت 112 حالة منها لنساء حوامل".