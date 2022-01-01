أربيل تسجل أكثر من 12 ألف جريمة خلال العام 2021

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، عن تسجيل اكثر من 12 ألف جريمة، الى جانب هدم واغلاق محلات وأماكن مخالفة للتعليمات خلال العام الماضي 2021.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "سجلنا في العام الماضي 12 الفاً و645 جريمة متنوعة، وتم الكشف عن 11 الفاً و504 من هذه الجرائم واعتقال مرتكبيها وتم تحويل المتهمين الى القضاء، وتم حسم 91% من هذه الجرائم في المحاكم".

واضاف "تم اعتقال 5146 متهماً بجرائم القتل والسرقة والمخدرات واطلاق النار وقطع الطريق، كما نفذت 79 جريمة قتل في اربيل تم الكشف عن ثمانية منها، الى جانب 28 حالة اطلاق نار وتم الكشف عن 24 حالة مع اعتقال 43 شخصاً بتهمة قطع الطريق، والقبض على 1053 متسولاً في اربيل".

وتابع عزيز "تم الاستلاء على 417 نركيلة و35 طناً من الادوية منتهية الصلاحية، وكذلك هدم 1071 مكاناً متجاوزاً على املاك الحكومة، والاستيلاء على 328 سيارة ارتكبت مخالفات مرورية".

واشار الى "اعتقال 218 متهما في اربيل وتم تسليمهم الى الشرطة العراقية لارتكابهم جرائم في محافظاتهم ومحاولة التخفي في اربيل، اضافة الى معاقبة 728 شخصاً قانونياً لارتكابهم مخالفات قانونية".

وبين انه "تم اغلاق 592 مكاناً بسبب عدم التزام اصحابها بالشروط القانونية او عدم استصدار الاجازة الرسمية، الى جانب الاستيلاء على 13 جهازاً لحفر الابار غير القانونية، وغلق 37 مصفى غير مرخص، و318 مذخر ادوية لعدم التزامهم بالشروط الصحية".

وختم عزيز بالقول "تم الاستيلاء على 162 مسدساً غير مرخص، و148 سلاح كلاشينكوف، و12 سلاح صيد، و2002 رصاصة، و103 مخزن سلاح، مع 336 من المواد الممنوعة، وكذلك تم الحصول على موافقة البلدية لافتتاح خمسة مراكز جديدة للشرطة في مركز مدينة اربيل".