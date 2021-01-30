أربيل تسجل إقبالاً كبيراً على تسجيل الكيانات والمرشحين للانتخابات وتعلن تمديده

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل، عبد الرزاق مشير يوم السبت تسجيل اقبال واسع على تسجيل المرشحين والكيانات السياسية الراغبة بخوض الانتخابات التشريعية في العراق، كاشفا في الوقت ذاته عن تمديد موعد التسجيل.

وقال مشير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان 1506 اشخاص من النازحين سجلوا على نظام البايومتري خلال هذه المدة، مشيرا الى انه "تم تمديد تسجيل الكيانات السياسية وفق المعلومات التي وردت للمكتب من قبل مسؤولين في الاحزاب الى العاشر من شهر شباط المقبل مع تمديد تسجيل المرشحين لغاية 1 – 3 – 2021".

واردف بالقول ان هناك اقبالا كبيرا على الترشيح وقد زار العديد من الاشخاص مقر مكتب مفوضية الانتخابات في اربيل بهدف تسلم استمارت التسجيل وان اغلب الاحزاب تسلمت استماراتها.

واشار مشير الى ان ابز المعوقات التي تواجه عمل المفوضية العليا للانتخابات في العراق هي قلة الكوادر في مراكز التسجيل، مؤكدا ان الكوادر الموجودة في مراكز التسجيل لدى مكتب المفوضية في اربيل بمقدرتها تسجيل 1200 - 1500 ناخب يوميا.

وتابع ان 57.23% من الناخبين في اربيل قد سجلوا في مراكز الاقتراع والمتبقي قرابة 40%، منوها الى تسجيل اغلب الناخبين في مخيمات النزوح في المحافظة.