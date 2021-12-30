أربيل تستكمل تعويض المتضررين من سيول الفيضان الأول وتوجه طلبا للحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو يوم الخميس استكمال عملية تعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق في عاصمة إقليم كوردستان في نهاية شهر كانون الأول/أكتوبر الماضي.

وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم محمد شكري وحضرته وكالة شفق نيوز، إن إجمالي الأضرار بلغ 5 مليارات، و853 مليون دينار عراقي، مبينا أنه تم جمع مبلغ 4 مليارات، و460 مليون دينار من قبل المؤسسات الخيرية، وأكثر من مليار من قبل مؤسسة "روانكة" بأمر من رئيس اقليم كوردستان، مع تأمين مليار و939 مليونا من قبل حكومة الاقليم.

واشار الى ان 826 عائلة و313 سيارة قد تضررت من السيول.

كما أفاد محافظ اربيل ان هيئة استثمار كوردستان تمكنت من جمع مبلغ مليارين، و182 مليون دينار من المستثمرين كتبرعات للمتضررين من الفيضانات الاخيرة في اربيل وانه تم تسلم المبلغ من هيئة الاستثمار بحضور رئيسها.

واجتاحت في نهاية شهر كانون الأول الماضي سيول جارفة ناجمة عن تساقط الأمطار بعض مناطق مدينة أربيل والقرى المحيطة ما تسبب بخسائر مادية كبيرة، دون ورود وقوع إصابات.

وعن السيول والفيضانات التي اجتاحت اربيل في يوم الجمعة 17 من شهر كانون الأول الجاري، قال خوشناو: قد رفضنا تسلم ملياري دينار التي خصصتها الحكومة الاتحادية للمتضررين، داعيا إياها إلى اعادة النظر بالمبلغ المرصود، قائلا إنه "حق طبيعي لنا في اقليم كوردستان وفي عاصمتها اربيل بان يتم تخصيص مبالغ مالية كافية من ميزانية الطوارئ، ولكي نتمكن من تعويض المتضررين على أفضل وجه".

واجتاحت يوم الجمعة (17 كانون الأول 2021)، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بقيمة 21 مليار دينار.