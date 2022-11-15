أربيل تستقطب متسابقين من مختلف المحافظات العراقية بماراثون للدراجات الهوائية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، ماراثون للدراجات الهوائية. ‏

وشارك في الماراثون نحو 100 متسابق بأعمار و فئات مختلفة ومن مختلف المحافظات العراقية، حيث تضمنت المسابقة دوراناً حول متنزه سامي عبد الرحمن ثلاثة مرات.

وقال آرام كامران وهو أحد المتسابقين المشاركين لوكالة شفق نيوز، إن "اقامة هذه الفعاليات فيه العديد من الرسائل فإلى جانب أهمية إبراز دور الرياضة في حياتنا وتشجيع الناس عليها فهناك هدف آخر هو اظهار حالة الاستقرار في اربيل و مدن الاقليم كونها باتت مكانا وملجأ للرياضات المهجورة والتي لا تحظى باهتمام كبير في العراق".

بدورها تقول شيرين عادل وهي متسابقة اخرى شاركت في الماراثون، إن "المشاركة في المسابقة لا تقتصر فقط على الشباب فهناك مشاركة نسوية لا بأس بها، سواء من المتطوعات أو القادمات من المنتخب الوطني". ‏

وختاماً، تم تكريم المتسابقين الثلاث الأوائل بحضور شخصيات رياضية أو حكومية محلية في أربيل.