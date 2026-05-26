أربيل تستقبل 70 ألف سائح من وسط وجنوب العراق بمناسبة العيد

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، عن دخول أكثر من 70 ألف سائح إلى حدود المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى، متوقعاً تصاعد هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة.

وقال خوشناو في تصريح صحفي عقب زيارته الميدانية لـ"سيطرة شيراوا" للاطلاع على إجراءات استقبال الوافدين، إن "المحافظة سجلت دخول أكثر من 70 ألف سائح من محافظات وسط وجنوب العراق، بواقع دخول 6 إلى 7 آلاف سائح يومياً".

وأكد أن "التسهيلات والتدابير اللازمة لضمان انسيابية دخولهم وتوجيههم نحو المناطق السياحية لا تزال مستمرة وبوتيرة عالية".

وأشار محافظ أربيل إلى أن "هذا الموسم يتسم بطابع خاص ومختلف عن عيد الفطر الماضي، الذي شهد ركوداً في الحركة السياحية بسبب التوترات الإقليمية آنذاك"، لافتاً إلى أن "الأجواء الربيعية المعتدلة والطبيعة الخلابة، فضلاً عن حزمة الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تم اعتمادها، ساهمت بشكل مباشر في انتعاش القطاع السياحي مجدداً".

ولفت خوشناو إلى أن "السلطات المحلية طبقت استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير الواقع السياحي في أربيل، مما يعزز التوقعات بارتفاع تدريجي ومستمر في أعداد السائحين الوافدين إلى عاصمة إقليم كوردستان خلال الأيام القادمة".

وتُعد العطلات الرسمية، خاصة الأعياد، فرصة ذهبية لإقليم كوردستان لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية، في ظل المقومات الطبيعية والمناخية التي يتمتع بها، ما يشير إلى أهمية تطوير البنى التحتية السياحية وتعزيز الخدمات بما يواكب هذا الزخم المتزايد في عدد الزوار.

وبحسب إحصائيات هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يزور مناطق الإقليم، أكثر من مليون سائح سنوياً وينقسمون إلى أربع محافظات هي أربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك.

وأعلنت دائرة الإعلام والمعلومات الحكومية في إقليم كوردستان، أن عطلة عيد الأضحى تبدأ الثلاثاء ولغاية يوم السبت.

من جهتها، قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ابتداءً من الثلاثاء وحتى السبت بمناسبة عيد الأضحى، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.