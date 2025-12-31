أربيل تستقبل 2026 بأجواء احتفالية وتجمعات سياحية ضخمة (صور)

شفق نيوز- اربيل

شهدت مراكز الترفيه والساحات العامة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، توافداً واسعاً من المواطنين والسياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية، وذلك قبل ساعات قليلة من حلول العام الجديد 2026.

وتركزت التجمعات البشرية بشكل رئيسي في منطقة "القلعة" بمركز المدينة، وحي "عينكاوا"، وشارع "الإسكان"، وسط استنفار أمني وخدمي لتنظيم حركة السير وتأمين المواقع السياحية.

إحصاءات وحركة سياحية

وتشير التقديرات الأولية لهيئة السياحة في الإقليم إلى دخول عشرات الآلاف من السياح عبر المداخل البرية والمطار خلال الـ48 ساعة الماضية.

ورصدت وكالة شفق نيوز تصاعد وتيرة الحركة التجارية في الأسواق والمطاعم.

ويقول سامر القيسي، سائح من محافظة بغداد: "وصلنا إلى أربيل منذ يومين، ونلاحظ هذا العام كثافة عددية أكبر من السنوات السابقة. الإجراءات عند السيطرات كانت اعتيادية رغم الزحام، والآن نتواجد في منطقة القلعة بانتظار بدء العروض الرسمية".

من جانبه، أوضح مام سيد، صاحب مقهى قرب القلعة، لوكالة شفق نيوز: "الحركة بدأت بالذروة منذ عصر اليوم. السياح يشكلون النسبة الأكبر من الزبائن حالياً. هناك تنسيق مع فرق البلدية والمرور لضمان عدم إغلاق الطرق أمام حركة المشاة، ونعمل بكامل طاقتنا لتلبية الطلب المتزايد".

وأكد أحد منتسبي شرطة المرور المتواجدين في الميدان لوكالة شفق نيوز: "تم وضع خطة لتوزيع الدوريات في التقاطعات الحيوية لمنع الاختناقات المرورية، مع تخصيص مسارات محددة للمشاة في المناطق التي تشهد زخماً عالياً لضمان سلامة الجميع".

هذا وأصطبغت مناطق عدة في أربيل، ببياض ناصع خاصة على سفوح جبالها ووديانها في آخر يوم من العام، مع استعداد الناس لاستقبال العام الجديد.