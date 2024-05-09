أربيل تستقبل الفرع 27 لمصرف التنمية الدولي

شفق نيوز/ أعلن مصرف التنمية الدولي، يوم الثلاثاء، افتتاح فرعه الجديد في مدينة أربيل بإقليم كوردستان، والذي يعد الفرع السابع والعشرين على مستوى البلاد.

وقال المدير المفوض للمصرف سعد فائق، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن "افتتاح فرعنا الجديد في أربيل، يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات عملائنا"، مشيرا الى أن "هذا الافتتاح هو جزء من استراتيجيتنا لتعزيز التواجد في المناطق الحيوية ودعم التنمية الاقتصادية في العراق".

وأشاد فائق، بما سماه "الدور الحيوي الذي يلعبه البنك المركزي العراقي في دعم مساعي المصرف، مما يمكنه من تقديم حلول مالية متقدمة وتعزيز الثقة بين المصرف وعملائه".

من جهته، قال مدير دائرة التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات وسام العامري، إن هذا الافتتاح يؤكد على التزام مصرف التنمية الدولي بمواصلة الابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، مستهدفاً تحقيق التميز في الأداء والسعي نحو تحقيق تطلعات واحتياجات عملائها في كل مكان.

ويمتلك مصرف التنمية الدولي أكبر شبكة صرافات آلية في العراق بواقع 400 صراف آلي ATM و 5000 نقطة بيع مباشرة في كافة المحافظات العراقية POS و7000 منفذ POC.

وبحسبه، فقد استحوذ المصرف بذلك على حصة سوقية كبيرة في العراق من إجمالي عمليات التمويل التجاري والعمليات المصرفية الشاملة.

ولديه مساهمات كبيرة ومستمرة في دعم الـ SME ( الشركات المتوسطة والصغيرة والكبيرة)، وذلك من خلال تمويل عدد كبير من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية.

وتقول إدارته، إن المصرف يمتلك اليوم شبكة واسعة من البنوك المراسلة حول العالم وفي أكثر من 20 دولة، الأمر الذي يدعم عمليات التمويل التجاري والتحويلات الخارجية لزبائن المصرف.