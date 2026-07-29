أربيل تستقبل زوار الأربعينية الإيرانيين بموائد الطعام وأماكن الاستراحة (صور)

شفق نيوز- أربيل

استقبلت مدينة أربيل، ومنافذ إقليم كوردستان الحدودية، يوم الأربعاء، الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى مدينة كربلاء للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين، ضمن الترتيبات التنظيمية والخدمية المقدمة لتأمين مرور واستراحة القادمين عبر الحدود.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجهات المعنية اعتمدت على شبكة من المحطات الرئيسية والثابتة على طول الطرق المخصصة نحو وسط العراق، إلى جانب نشر محطات متنقلة لتقديم الخدمات الميدانية للزوار على مدار الساعة وضمان انسيابية تنقلهم.

وعبّر عدد من الزائرين الإيرانيين عن تقديرهم لحجم الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم فور وصولهم، حيث تحدث الحاج محمد رضائي، لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "فوجئنا بحجم الترحيب وحسن الاستقبال والتنظيم المتميز فور عبورنا الحدود وصولاً إلى أربيل، حيث وفرت لنا المحطات كافة احتياجاتنا من مأكل ومسكن وراحة بعد سفر طويل".

من جانبها، أشارت الزائرة زهراء ميرزائي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى مستوى الخدمات الطبية واللوجستية قائلة: "الخدمات متوفرة على مدار الساعة، والمراكز الطبية الميدانية قدمت الرعاية والعلاج لكثير من المرافقين لنا، ونشكر الجهات كافة والفرق الميدانية على جهودهم الكبيرة في تأمين رحلتنا وتسهيل تنقلنا نحو كربلاء".

وشهدت أربيل تنسيقاً مشتركاً بين الدوائر الخدمية والأمنية والجهات الإنسانية والمؤسسات المعنية؛ بهدف توفير الإمكانيات اللازمة لضمان راحة وسلامة الزائرين طوال رحلتهم عبر الإقليم.