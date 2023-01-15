أربيل تستقبل جثامين مواطنين كورديين قضيا أثناء رحلة "الموت" الأوروبية

شفق نيوز / استقبلت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عبر مطارها الدولي، مساء الأحد، جثامين مواطنين كورديين الذَين قضيا غرقاً أثناء رحلة الهجرة إلى أوروبا.

وفي مطلع تشرين الثاني من العام الماضي، تسبب غرق قارب للمهاجرين بغرق 70 شخصاً من بينهم أربعة مواطنين من إقليم كوردستان كانوا على متنه في رحلة هجرة غير شرعية، مليئة بالمخاطر.

وقال الناشط المدني، (معني بشؤون المهاجرين العائدين) كارزان محمد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "تم العثور حتى الآن على جثث اثنين فقط من المواطنين الكورد، ووصلت جثامينهم إلى مطار أربيل اليوم، وحتى الآن المهاجرين المتبقيين ليس لهم أي أثر".

وأضاف محمد، أن "الجثة الاولى تعود لامراة من منطقة (قلعة دزة) ضمن محافظة أربيل، وتبلغ من العمر 30 عاماً، بينما تعود الجثة الثانية لرجل من أهالي منطقة (پيره مگرون) ضمن محافظة السليمانية".