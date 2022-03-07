أربيل تستفيق على جريمة قتل هي الثانية خلال ساعات

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة أربيل، يوم الإثنين، عن تفاصيل خاصة بمقتل امرأة وسط المدينة، في وقت أفاد فيه شهود عيان بالعثور على جثة رجل عليها اثار اطلاقات نارية بأطراف اربيل.

وقالت الشرطة في بيان، إن المرأة المقتولة اسمها ايمان سامي مغديد، لها من عمرها 20 سنة، ويجري التحقيق في قضية مقتلها.

وافاد مصادر محلية أمس الأحد، بمقتل امرأة أثناء مرورها في شارع 100، بالقرب من منطقة عينكاوة وسط مدينة أربيل، بإطلاقات نارية.

وعلى صعيد اخر، افاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة رجل مقتول على الشارع 150 م وتم نقله الى الطب العدلي.