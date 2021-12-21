أربيل تستعين بالبيشمركة لإيجاد مفقودين اثنين جرفتهما السيول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انها تشارك في الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المعنية والاهالي في البحث عن مفقودين اثنين جرفتهما سيول الأمطار في محافظة أربيل.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استمرار للمساعدات التي تقدمها البيشمركة للناس، كمهمة من مهامها العسكرية في اعانة المدنيين اثناء حصول الكوارث الطبيعية، فانها لهذا الهدف تشارك في البحث والتفتيش عن جثامين ضحايا ومفقودي فيضانات الايام السابقة في الاقليم".

وأضاف البيان أن "قوات البيشمركة شاركت بفريق من K9 وهي مجموعة من الكلاب المدربة بشكل علمي على البحث عن جثامين الضحايا والعثور على المفقودين".

واشار إلى أن هذا الفريق سيستمر مع المؤسسات المعنية والاهالي في البحث عن جثامين المفقودين، معربا عن الامل في ان تستطيع العثور على الضحايا باسرع وقت.

وكانت السلطات المحلية في أربيل قد أعلنت العثور على جثث ١٠ من ضحايا سيول الأمطار التي اجتاحت عدة أحياء ومناطق الخميس الماضي، فيما لا يزال البحث جاريا عن طفل رضيع وراعي أغنام فقد أثرهما خلال موجة السيول.