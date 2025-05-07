أربيل تستعد أمنيا لانتخابات العراق

شفق نيوز/ عُقد في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اجتماعا للجنة الأمن الانتخابي لبحث الاستعدادات لإجراء انتخابات البرلمان العراقي بشكل آمن.

وقال مكتب محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بإشراف المحافظ وحضور نائبه هيمن قادر، وممثل مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، عقد اجتماع لجنة الأمن الانتخابي، بهدف وضع خطة واستعدادات لضمان إجراء انتخابات برلمان العراق بشكل آمن، وتوفير أجواء مستقرة وحرية كاملة للناخبين ضمن حدود محافظة أربيل".

وأضاف "وشهد الاجتماع مناقشة الاحتياجات والاستعدادات الخاصة بمراكز الاقتراع العامة والخاصة، والمقررة في يوم 11 تشرين الثاني من هذا العام، حيث تم تحديد مهام الجهات الأمنية المختلفة وقوات الدفاع المدني والدوائر الخدمية، إلى جانب مناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة".

وتابع أنه "خلال الاجتماع، أكد محافظ أربيل مجددًا جاهزية جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في أجواء هادئة ومستقرة وناجحة ضمن حدود المحافظة"، مبينا أن "المحافظ أعرب عن استعداد أربيل لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيها".