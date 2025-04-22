أربيل تستعد لإطلاق "يوم الدعاء الوطني" غداً بمشاركة شخصيات عالمية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار الاستعدادات لإقامة فعالية "يوم الدعاء الوطني" تحت شعار "نحو وحدة في الإيمان"، غداً الأربعاء، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بمشاركة واسعة من ممثلي الديانات والطوائف المختلفة في الإقليم.

وبحسب بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد استُقبل مساء اليوم الثلاثاء في مطار أربيل الدولي عدد من كبار المسؤولين العراقيين والدوليين، استعداداً للمشاركة في هذه المناسبة التي تهدف إلى تجسيد روح التعايش والسلام بين مكونات كوردستان.

ومن المقرر أن تُنظم مراسم خاصة صباح الأربعاء بمشاركة الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، تخليداً لقيم التعايش السلمي بين الأديان والقوميات المختلفة في الإقليم.

وسيشارك في هذه المراسم عدد من رجال الدين من مختلف الأديان والمذاهب، إلى جانب شخصيات سياسية وبرلمانية من الاتحاد الأوروبي، ودبلوماسيين وممثلين عن دول أجنبية، إضافة إلى نخبة من الشخصيات الثقافية والاجتماعية.

وسيعبّر الجميع، من خلال صلواتهم ودعواتهم المشتركة، عن الامتنان للسلام القائم في كوردستان، ويؤكدون دعمهم لوحدة الشعوب وقيم التآخي الإنساني.

يشار إلى أن هذه الفعالية تقام لأول مرة في إقليم كوردستان، للفترة من 22 إلى 25 نيسان/أبريل 2025، تحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان).