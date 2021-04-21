أربيل تستعد لمباحثات جديدة وحاسمة مع بغداد ومسرور بارزاني يبعث رسالة للكاظمي

شفق نيوز/ أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح يوم الأربعاء أن حكومة الإقليم تستعد لخوض مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة للعام 2021، مؤكدا أن اربيل ملتزمة بما ترتب عليها من إتفاق حول الموازنة.

وقال صباح في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن بصدد الاستعداد من أجل أن يجري وفد الإقليم زيارة مرة أُخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات"، مشيرا إلى أن "هذه المرة المباحثات مع بغداد ستدخل ضمن إطار حيز التنفيذ، ونحن في إقليم كوردستان ابدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلق بالموازنة".

وأضاف أن "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية مصطفى الكاظمي أبدى فيها الأول الاستعداد التام في تنفيذ أي التزامات مترتبة على كوردستان".

وحول زيارة الوفد إلى الإقليم قال صباح: إن هذا الوفد سيكون متخصصا ومؤلفا من وزير الثروات الطبيعية، ووزير المالية والإقتصاد، ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم إذ سيجرون مباحثات مع كل من: وزير النفط، و وزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية.