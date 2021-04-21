سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تستعد لمباحثات جديدة وحاسمة مع بغداد ومسرور بارزاني يبعث رسالة للكاظمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T08:09:53+0000
أربيل تستعد لمباحثات جديدة وحاسمة مع بغداد ومسرور بارزاني يبعث رسالة للكاظمي

شفق نيوز/ أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح يوم الأربعاء أن حكومة الإقليم تستعد لخوض مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة للعام 2021، مؤكدا أن اربيل ملتزمة بما ترتب عليها من إتفاق حول الموازنة.

وقال صباح في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن بصدد الاستعداد من أجل أن يجري وفد الإقليم زيارة مرة أُخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات"، مشيرا إلى أن "هذه المرة المباحثات مع بغداد ستدخل ضمن إطار حيز التنفيذ، ونحن في إقليم كوردستان ابدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلق بالموازنة".

وأضاف أن "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية مصطفى الكاظمي أبدى فيها الأول الاستعداد التام في تنفيذ أي التزامات مترتبة على كوردستان".

وحول زيارة الوفد إلى الإقليم قال صباح: إن هذا الوفد سيكون متخصصا ومؤلفا من وزير الثروات الطبيعية، ووزير المالية والإقتصاد، ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم إذ سيجرون مباحثات مع كل من: وزير النفط، و وزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Date: 2021-02-10 10:10:01
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

وفد اقليم كوردستان يعلن نتائج مباحثات ثلاث موازنات مع بغداد

Date: 2020-09-01 08:29:49
وفد اقليم كوردستان يعلن نتائج مباحثات ثلاث موازنات مع بغداد

وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد غدا لإستكمال المباحثات

Date: 2020-09-19 07:09:17
وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد غدا لإستكمال المباحثات

بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

Date: 2020-09-17 08:45:20
بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

مسعود بارزاني: نرفض أي مساومة على كوردستانية كركوك

Date: 2019-07-13 11:25:48
مسعود بارزاني: نرفض أي مساومة على كوردستانية كركوك

مقررات مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد وتأسيس مجلس خدمة

Date: 2019-07-30 17:32:52
مقررات مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد وتأسيس مجلس خدمة

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة