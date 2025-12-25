أربيل تستعد لـ"طوفان سياحي" في رأس السنة.. خطط أمنية وصحية واستنفار شامل (صور)

شفق نيوز- أربيل

تكتسي مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حلة الاحتفال مع اقتراب رأس السنة، استعداداً لاستقبال آلاف الزائرين من مختلف محافظات العراق ودول الجوار، وسط استكمال الجهات الحكومية خططها اللوجستية والصحية لضمان مرور الاحتفالات بانسيابية وأمان.

وأكدت مديرية صحة أربيل جهوزيتها للتعامل مع أي طارئ قد يرافق التجمعات الكبرى في الساحات والمراكز التجارية، إذ يقول سامان سلمان، المتحدث باسم المديرية، لوكالة شفق نيوز: "قبل كل المناسبات، نتخذ إجراءات استباقية، وفي احتفالات رأس السنة هذا العام، تم تجهيز 12 فريقاً طبياً موزعين بدقة على المناطق التي ستشهد الاحتفالات، إضافة إلى تفعيل فرق الطوارئ والخط الساخن".

وأضاف أن مستشفيات الطوارئ ستعمل على مدار الساعة، إلى جانب استمرار العمل في المراكز الصحية وبنك الدم لضمان الاستجابة السريعة لأي حالة.

من جانبه، أشار سيروان توفيق، مدير التسويق في هيئة السياحة بأربيل، إلى التنسيق العالي بين الدوائر الحكومية لتسهيل دخول السياح، موضحاً أن "هيئة السياحة اتخذت جملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لضمان جودة الخدمات السياحية في الفنادق والمرافق العامة، وتعكس الوجه الحضاري للمدينة".

وتوقع توفيق، استقبال أعداد قياسية من الزائرين هذا العام، مع توفير كافة التسهيلات عند السيطرات والمنافذ.

ورصدت كاميرا شفق نيوز وصول طلائع السياح إلى وسط المدينة، حيث عبّروا عن سعادتهم بالأجواء والخدمات المقدمة.

ويقول أبو سيف (سائح من بغداد): "نحرص كل عام على قضاء ليلة رأس السنة في أربيل، وقد لاحظنا سهولة الإجراءات عند السيطرات، والمدينة تبدو في أبهى صورها. نشعر بالأمان والراحة وسط هذه الأجواء الاحتفالية".أما رنا محمود (سائحة من البصرة)، أشارت إلى أن "أكثر ما لفت انتباهي التنظيم وتواجد الفرق الصحية والأمنية في كل مكان، ما يعطينا شعوراً بالطمأنينة خاصة مع وجود الأطفال".فيما قال أحمد ستار (سائح من نينوى): "جئت مع عائلتي للاستمتاع بالثلوج والأجواء الشتوية، الخدمات في الفنادق ممتازة وهناك تنوع كبير في الفعاليات، ننتظر لحظة إطلاق الألعاب النارية في قلب أربيل".

وتشهد أسواق أربيل ومراكزها التجارية حركة دؤوبة، وسط توقعات بوصول نسبة إشغال الفنادق إلى 100% خلال الساعات القادمة، مما يعزز من مكانة المدينة كوجهة سياحية أولى في المنطقة.