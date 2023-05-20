أربيل تستعد لحدث كبير.. معرض للبناء والصناعة بمشاركة عالمية واسعة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معرض أربيل الدولي، اليوم السبت، اكمال الاستعدادات لافتتاح معرض البناء والصناعة يوم 23 أيار الجاري، فيما لفتت الى مشاركة 214 شركة أغلبها عالمية في المعرض مع توقعات بحضور جماهيري كبير.

وقال مدير معرض أربيل الدولي حسن سامي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم اكمال أغلب الاستعدادات لافتتاح معرض البناء والصناعة في معرض أربيل الدولي يوم 23 أيار الجاري، ويتبقى فقط اكمال بعض الديكورات في المعرض بما يتناسب مع مستوى المشاركة العالمية المتوقعة على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع".

وأضاف سامي أن " 214 شركة ستشارك في المعرض"، مبينا ان "80% منهم هي شركات عالمية تشارك بـ 114 ماركة عالمية معروفة والـ 20% المتبقية هي شركات عراقية وكوردستانية".

وتوقع سامي، "زيارة أكثر من 100 الف شخص إلى المعرض"، مشيراً إلى أن "المعارض التي تقام في اربيل تحظى بزيارات كبيرة وآخرها معرض الكتاب في شهر اذار الماضي".