أربيل تستضيف مؤتمر "المال والاستثمار والمرأة" الدولي للمرة الأولى.. صور

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان (المال والاستثمار والمرأة).

وقال مدير تسويق هيئة السياحة في اربيل سيروان توفيق لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على الاستثمارات في العراق وكيفية جذب الاستثمار الاجنبي الى البلاد اضافة الى تنمية وتطوير دور المرأة في ريادة الأعمال وهو بحد ذاته سيؤثر إيجابا على القطاع السياحي".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر تضمن مشاركة العديد من الشخصيات الحكومية اضافة الى الكثير من المستثمرين الأجانب والمحليين.

واضاف مراسلنا ان فعاليات المؤتمر ستستمر في مدينة اربيل لمدة ثلاثة أيام.