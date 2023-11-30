أربيل تستضيف مؤتمراً للأطباء الجراحين العالميين

شفق نيوز/ استضافت مدينة أربيل، اليوم الخميس، مؤتمراً علمياً للأطباء الجراحين العالميين بمشاركة 200 طبيب، فيما بين رئيس جمعية أطباء جراحي كوردستان أن هذا المؤتمر سيساعد القطاع الصحي في الإقليم.

وقال رئيس جمعية الأطباء الجراحين في اقليم كوردستان عزت عزيز خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر العلمي مهم على مستوى العراق واقليم كوردستان بمشاركة أكثر من 200 طبيب عالمي ومنهم أوروبيون وأمريكيون".

وأضاف أن "أعمال هذا المؤتمر تستمر لمدة يومين سيُطرح فيه 35 بحثا علميا لآخر تطورات العمليات الجراحية في العالم".

وأضاف أن "هدفنا هو تقديم التطور في القطاع الصحي العالمي"، مبينا ان "هذا المؤتمر سيساعد القطاع الصحي في اقليم كوردستان لان جمعية الأطباء الجراحين في إقليم كوردستان تحل في المرتبة الـ53 على مستوى العالم".

وتابع ان "أطباء كوردستان فعّالون ولديهم عمليات جراحية ناجحة على مستوى العالم واقليم كوردستان".