أربيل تستضيف مؤتمراً للحد من الهجرة غير الشرعية (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مدينة أربيل(عاصمة إقليم كوردستان)، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "المشاركة المجتمعية للحد من الهجرة غير الشرعية"، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، لبحث آليات الحد من الهجرة غير القانونية، ولاسيما باتجاه بريطانيا وفرنسا.

وركز المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين، بهدف وضع استراتيجيات عملية لمعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية بمخاطرها.

وبحسب المنظمين، فإن المشروع يهدف إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، وحماية أرواح الشباب، فضلاً عن توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية داخل إقليم كوردستان، بما يسهم في الحد من دوافع الهجرة.

وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، أن نجاح الجهود الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، والعمل على خلق بيئة أكثر استقراراً توفر مستقبلاً أفضل للشباب في إقليم كوردستان.

وشهد المؤتمر حضور وزير داخلية إقليم كوردستان ريبير أحمد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزي، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المعنيين.