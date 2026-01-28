أربيل تستضيف مؤتمراً لبحث "جريمة القتل" في المجتمع

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مدينة أربيل، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر علمي متخصص لبحث ظاهرة "جريمة القتل في المجتمع الكوردستاني"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين، لتسليط الضوء على مسبباتها وسبل معالجتها من منظورين شرعي وقانوني.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المؤتمر الذي عُقد في "قاعة الكويت" بكلية العلوم الإسلامية، جاء بتنظيم مشترك بين كليتي القانون والعلوم الإسلامية، وحمل عنوان "جريمة القتل في المجتمع الكردستاني بين الشريعة والقانون.. الأسباب والمعالجات".

وبحسب مراسلنا، الذي حضر المؤتمر، شهدت الجلسات تقديم سلسلة من البحوث والدراسات المعمقة من قبل أساتذة جامعيين، ركزت في مجملها على المواءمة بين تعاليم الدين الإسلامي والنصوص القانونية النافذة في التعامل مع جرائم القتل. كما استعرض الباحثون الآليات القانونية والشرعية التي من شأنها الحد من هذه الجرائم ووضع حلول جذرية للتحديات المجتمعية الراهنة.

وبين أنه تخلل المؤتمر حضور رسمي وأكاديمي تمثل بمحافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى جانب جمع من التدريسيين والطلبة، حيث جرى التأكيد على أهمية المحتوى العلمي المطروح وضرورة تفعيل التوصيات التي خرج بها المشاركون لتعزيز السلم المجتمعي وسيادة القانون.