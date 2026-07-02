أربيل تستضيف ملتقى العمرة العراقي لتعزيز التنسيق مع الشركات السعودية (صور)

شفق نيوز- أربيل

استضافت مدينة أربيل، يوم الخميس، النسخة الرابعة من ملتقى العمرة العراقي، بمشاركة معنيين بقطاع الحج والعمرة، بهدف تعزيز التنسيق بين الشركات المتخصصة في العراق وإقليم كوردستان ونظيراتها السعودية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات سفر المعتمرين.

ويستمر الملتقى يوماً واحداً، ويبحث آليات التنسيق واتخاذ إجراءات تضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمعتمرين عبر الشركات المرخصة.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، لوكالة شفق نيوز، إن الملتقى يهدف إلى وضع آليات وخطوات عملية لتسهيل رحلات العمرة، من خلال تنسيق وثيق بين الشركات المعتمدة في الإقليم والعراق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية استؤنفت في 1 يونيو/حزيران الماضي، عقب انتهاء موسم الحج، وفق الأطر والاتفاقيات المبرمة بين شركات العمرة ووزارتي الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشار ستوني إلى وجود نحو 400 شركة متخصصة بالحج والعمرة تعمل في إقليم كوردستان، مؤكداً أنها جميعاً تنسق أعمالها مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم.