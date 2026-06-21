أربيل تستضيف حفلاً موسيقياً مشتركاً لـ"أوركسترا كوردستان" وفرقة "كنارة سومر" (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، حفلاً موسيقياً مشتركاً، جمع بين "أوركسترا كوردستان" وفرقة "كنارة سومر"، في إطار الفعاليات الثقافية المستمرة في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحفل شهد تقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية التراثية والكلاسيكية، وسط حضور جماهيري تابعه في قاعة العرض.

ووثقت عدسة شفق نيوز، تفاصيل الحفل عبر مجموعة من الصور التي رصدت الترتيبات الفنية والحضور الجماهيري للفعالية.

ويأتي النشاط ضمن سلسلة من الأمسيات الفنية التي تستضيفها أربيل، لمختلف الفرق الموسيقية.