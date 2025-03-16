أربيل تستذكر جريمة حلبجة بوقفة في مركز المدينة (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، وقفة في مركز المحافظة والمؤسسات الرسمية، استذكارا لجريمة حلبجة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل، إن، وقفة استذكارية لجريمة حلبجة، نظمت في أربيل، شارك فيها مدراء الدوائر والموظفين والمواطنين.

وأضاف أن الوقفة جرت في مركز المدينة والطرق الداخلية والعامة، كما قام برلمان كوردستان أيضا بوقفة من جانبه.

وتمر اليوم الذكرى الـ37، على قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام السابق، والتي راح ضحيته أكثر من 5500 عراقي بالإضافة الى العديد من الإصابات البالغة والتشوهات الخلقية مع انتشار خطير لأمراض السرطان.

واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 17 كانون الثاني 2010 أحكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن قصف حلبجة كان ضمن سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام صدام البعثي في جنوب كردستان، حيث شن هجمات عنيفة ضد الكرد الفيليين، وقتل العشرات وشردوا الآلاف منهم، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.