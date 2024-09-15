أربيل تستحضر ذكرى المولد في قلب المدينة القديمة.. صور

شفق نيوز/ تجمع المئات من سكان مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ووفقًا لمراسل وكالة شفق نيوز، أقيمت المراسم الاحتفالية في وسط المدينة بالقرب من القلعة الأثرية.

وقال سامان عمر، أحد سكان أربيل، لوكالة شفق نيوز، "هذا اليوم يعتبر استثنائيًا بالنسبة لأهالي أربيل كل عام، حيث يتجمع الناس عند القلعة للمشاركة في المراسم الاحتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي".

وأضاف: "على الرغم من مرور الزمن، لا يزال الأهالي يحرصون بشكل كبير على الحفاظ على هذه العادات والتقاليد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم".

من جانبه، قال شيروان محمد، مواطن من أربيل، لوكالة شفق نيوز: "الاحتفال بالمولد النبوي هو تقليد بدأ لأول مرة في مدينة أربيل على يد حاكم المدينة في زمن الأيوبيين، السلطان مظفر الدين كوكبوري، وانتشر إلى بقية الدول الإسلامية".

وأضاف أن "العادات والتقاليد في مدينة أربيل تتضمن التجمع في المناطق العامة مثل قلعة أربيل وتوزيع الحلويات المختلفة بين الأهالي، وهي عادات لا تزال مستمرة حتى اليوم".

وكان اقليم كوردستان قد عطل الدوام الرسمي اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.