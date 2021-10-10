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أربيل تستبق إعلان النتائج بإطلاق تحذير: لا تطلقوا النار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-10T17:31:49+0000
أربيل تستبق إعلان النتائج بإطلاق تحذير: لا تطلقوا النار

شفق نيوز/ حذرت اللجنة الامنية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، المواطنين من اطلاق النار عقب اعلان النتائج الاولية للانتخابات النيابية العراقية المبكرة التي جرت يوم الأحد.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انها "تبلغ جميع المواطنين في حدود محافظة اربيل، بأنه يمنع بأي شكل من الأشكال اطلاق الاعيرة النارية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية"، محذرة من ان "اي شخص يطلق النار فان الاجهزة الامنية ستقوم بالقاء القبض عليه".

واوضح البيان انه "جرى حاليا نشر قوات الامن الداخلي في جميع الاماكن وهي على اهبة الاستعداد"، مبينا ان "اي شخص او جهة تخالف القانون سيتم القاء القبض عليه ويسلم للقضاء ويعاقب بشدة".

وتطرق البيان الى ان اللجنة "تتوجه بالشكر والتقدير لقوات الشرطة والاسايش المحلي لقيامها بتطبيق الخطة الامنية وفقا لما تمت صياغتها ولم تظهر اية مشكلة او عوائق"، موجهة شكرها ايضا لجميع المواطنين في حدود محافظة اربيل الذين كانوا متعاونين ومنسقين مع الاجهزة الامنية.

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