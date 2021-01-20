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أربيل ترفض رفع أسعار الخبز او التلاعب بكميته ونوعيته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-20T09:31:25+0000
أربيل ترفض رفع أسعار الخبز او التلاعب بكميته ونوعيته

شفق نيوز/ اكد قائممقام محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان نبز عبد الحميد يوم الاربعاء تأثير إنخفاض قيمة سعر الدينار العراقي مقابل العملة الصعبة وخاصة الدولار على أسعار السلع والمواد الغذائية الا انه في الوقت ذاته حذر الافران والمخابز من التلاعب بكمية ونوعية الخبز المجهز او رفع سعره.

وقال عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان "اغلب السلع والمواد قد ارتفعت واصحاب الافران سعوا الى رفع الاسعار ولكن الخبز هو المادة الغذائية الرئيسية لجمع المواطنين ولمختلف الطبقات لذا فان هذا الموضوع له خصوصية بالنسبة لنا".

واردف قائلا: عقدنا عدة اجتماعات مع مجلس الافران في اربيل واخبرناهم باننا نرفض رفع الاسعار، مشيرا الى ان لجان القائممقامية تتابع عن كثب عمل الافران لمنع اي رفع للاسعار او تقليل وزن قرص الخبز.

وتابع عبد الحميد بالقول: ان الادارة المحلية توفر للافران الدعم والتسهيلات اللازمة من مستلزمات مثل الغاز السائل وغيره من المواد التي تدخل في تصنيع الخبز لكي يتمكنوا من مواصلة العمل.

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