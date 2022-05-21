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أربيل ترغب بتطوير العلاقات التجارية مع واشنطن: 138 شركة أمريكية عاملة بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-21T16:54:34+0000
أربيل ترغب بتطوير العلاقات التجارية مع واشنطن: 138 شركة أمريكية عاملة بالإقليم

شفق نيوز/ أعرب رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، عن رغبة الإقليم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة واشنطن مع ممثلة حكومة الإقليم في أمريكا بيان سامي عبد الرحمن، إنه بعد العام 2014 وظهور تنظيم داعش الإرهابي غادرت أعداد كبيرة من الشركات التجارية الاجنبية إقليم كوردستان.

وأضاف ان حكومة الإقليم شرعت بعملية من اجل عودة الشركات الأجنبية لمزاولة أعمالها مرة اخرى.

وعن العلاقات بين أمريكا والاقليم ان الشركات الامريكية تأتي في المرتبة الثامنة في تصنيف الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، مشيرا إلى أن هناك 138 شركة أمريكية عاملة في الإقليم.

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