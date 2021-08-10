أربيل تدق ناقوس الخطر: حفر بئر ماء اقترب إلى عمق 700 متر تحت الأرض

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الثلاثاء البدء بحملة لحفر آبار جوفية في المحافظة لتدارك أزمة النقص الحاصل في مياه الإسالة إلا أنه كشف في الوقت ذاته إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية إلى معدلات "خطيرة جدا".

وقال أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الإماراتي العام في الإقليم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه في إطار البرنامج المعد من قبل مجلس وزراء الإقليم لمواجهة الجفاف تقرر دعم محافظة اربيل بميزانية مالية خاصة لتخطي أزمة النقص الحاصل بمياه الشرب عبر حفر آبار جديدة.

وأضاف "نحن وضمن إطار الحملة الوطنية لمواجهة الجفاف هذا العام وجهنا نداءً إلى الخيّرين، وقنصليات الدول في الإقليم للتعاون معنا في المساهمة بحفر الآبار، منوها إلى أن دولة الإمارات قد استجابت عبر قنصليتها والهلال الاحمر الاماراتي، وابدوا استعدادهم في حفر عدد من الآبار.

خوشناو أشار إلى أن القنصلية الاماراتية ستشرع في أولى خطواتها بحفر بئر في منطقة "قوشتبه"، لافتا إلى أن حفر هذا البئر وصل إلى اعماق خطيرة جدا حيث بلغ عمقه 670 مترا للوصول إلى المياه الجوفية والمتخصصون يعلمون ما مدى خطورة هذا الأمر.

وكان خوشناو قد أعلن في مطلع شهر تموز الماضي عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% تعتمد على المياه الجوفية.