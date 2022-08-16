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أربيل تدعو مزارعي القمح لاستلام مستحقاتهم المالية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-16T18:42:41+0000
أربيل تدعو مزارعي القمح لاستلام مستحقاتهم المالية

شفق نيوز/ دعت وزارة التجارة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المزارعين الذين سوقوا محصول القمح في أربيل للحضور غدا لاستلام مستحقاتهم المالية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان على المزارعين الذين قاموا بتسليم القمح للصوامع في اربيل الحضور غدا من أجل تسلم الصك الخاص بمستحقاتهم المالية.

واوضح البيان، أن الدعوة تشمل اصحاب الصكوك من الرقم 1427 إلى الرقم 1631، لافتا الى ان التوزيع سيكون يوم غد الأربعاء.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت أن إنتاج القمح في الإقليم كان أقل من معدلاته الاعتيادية بسبب الجفاف وقلة هطول الأمطار، وتم تسلم جميع الكميات المسوقة من المزارعين من قبل الحكومة على عكس السنوات السابقة التي كانت فيها الكميات المستلمة لا تشكل سوى جزءا من إنتاج المزارعين.

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