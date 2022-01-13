أربيل تدعو سكانها للحد من حركة التنقل جراء استمرار هطول الأمطار

شفق نيوز/ دعا محافظ اربيل أوميد خوشناو يوم الخميس السكان للحد من حركة التنقل داخل المحافظة بسبب اجتياح الفيضانات لأغلب المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.

وخاطب خوشناو السكان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قائلا: يُرجى الحد من حركة المرور إذا لم تكن للضرورة القصوى للحفاظ على سلامتكم، ولتسهيل وصول فرقنا إلى الأماكن اللازمة".

وأضاف أن جزءاً من الشوارع العامة توقفت حركة المرور فيها، ووفقا للتوقعات، فإن الأمطار ستستمر بالهطول.

وتابع خوشناو بالقول مخاطبا السكان "يُرجى الإتصال بالبلدية، وفرق الدفاع المدني، والشرطة، وأقرب دائرة خدمية لأي أمور ضرورية"، مؤكدا أن جميع الفرق جاهزة لتقديم الخدمة.