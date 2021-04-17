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أربيل تدعو بغداد لتوفير مزيد من اللقاح: هناك إقبال كبير ولم نفرق بين أحد في عملية التطعيم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T09:00:58+0000
أربيل تدعو بغداد لتوفير مزيد من اللقاح: هناك إقبال كبير ولم نفرق بين أحد في عملية التطعيم

شفق نيوز/ دعت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت الحكومة الاتحادية بتزويدها بمزيد من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكثرة إقبال السكان على التطعيم.

وقال مدير الصحة دلوفان جلال في تصريح للصحفيين اليوم، إن هناك اقبالاً متزايداً من المواطنين على اخذ اللقاح ولهذا نطالب الحكومة العراقية بتوفير المزيد منه، مردفا بالقول إن حكومة الاقليم خصصت اموالا لتوفير اللقاح.

وأضاف نطالب من المواطنين عدم خلق الازدحامات خلال مراجعتهم لمراكز منح اللقاح حتى لا يكون هناك تماس بين المواطنين والالتزام بالتباعد الجسدي.

واستطرد جلال بالقول: لم نفرق بين المواطنين في منح اللقاح وما حصل قبل ايام في مستشفى رزكاري انه حدث ازدحام بسبب توافد عدد كبير على تلقي جرعات من لقاح "فايزر" انه سجل عدد كبير من وعلى ما يبدو انهم جميعهم جاءوا في يوم واحد وحصل الازدحام.

وتابع بالقول إن أكثر من 15 ألف تلقوا اللقاح في أربيل، منوها إلى وصول 19 الف جرعة من اللقاح إلى المحافظة لغاية الآن.

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