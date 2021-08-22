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أربيل تدعو اليابان إلى الإسراع في إنجاز مشروع كبير في المحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-22T08:59:54+0000
أربيل تدعو اليابان إلى الإسراع في إنجاز مشروع كبير في المحافظة

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان علي رشيد يوم الأحد وكالة اليابان للتعاون الدولي والمعروفة اختصارا باسم جايكا (JICA) إلى الأسراع إلى في تنفيذ مشروع المجاري الكبير في المحافظة.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع القنصل الياباني نيكيهيرو أراكاوا، إن "وكالة "جايكا" الدولية متواجدة في العراق منذ سبعينيات القرن المنصرم وهي تقدم الدعم الانساني للبلد".

وأضاف أن "اليابان لديها مشروع كبير في اربيل والمتمثل بإنشاء خطوط مجاري للصرف الصحي، وكان لليابان دور مهم في دعم الكهرباء الوطنية في السليمانية".

ودعا رئيس مجلس المحافظة إلى "اليابان الى الاسراع في انجاز مشروع تصريف مياه المجاري والذي تنجزه وكالة "جايكا" الدولية بتكلفة مالية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي كقروض مقدم منها، مشيرا إلى أن مدة انجاز المشروع يستغرق مدة إنجازه 77 شهراً.

وتابع بالقول رشيد بالقول: ندعو اليابان الى دعم الاقليم في مجال الزراعة، منوها إلى أن اليابان كان لها دور في دعم الإقليم عندما تم قطع الميزانية عنه وقدمت المساعدات الى النازحين واللاجئين المتواجدين في كوردستان.

وكان محافظ أربيل الراحل فرست صوفي، قد أعلن في نهاية العام 2019 ، البدء بتنفيذ المشروع من قبل وكالة جايكا في أربيل، مؤكداً على أن كل المؤسسات التابعة للمحافظة، ستقدم كل الدعم لإنجاح المشروع.

وقال مدير وكالة (JIKA) اليابانية في العراق ماسوياكي هيروساوا، في حينها، إن المشروع هو الأول من نوعه في إقليم كوردستان، وسيتم تنفيذ المشروع وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا اليابانية وسيستغرق 77 شهراً.

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