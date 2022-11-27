أربيل تدشن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في القرى والمناطق الريفية

شفق نيوز/ جرت في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، مراسم حفل تدشين مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لـ 40 بئرا زراعية وخمس آبار لمياه الشرب للمناطق الريفية في محافظة أربيل.

وأشاد رئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو في كلمة له خلال الحفل بالمشروع الذي تبلغ كلفته المالية مليوني دولار، والذي سيتم تنفيذه في بعض القرى والمشاريع الزراعية.

من جهته وعد مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة في إقليم كوردستان.

أما رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان عبد الرحمن صديق فقد رحب خلال كلمته له أيضا، بمثل هكذا مشاريع صديقة للبيئة التي ستؤدي دورا في الحد من التلوث البيئي.

وهذا حضر الحفل محافظ أربيل أوميد خوشناو، وحسين حمه قادر مستشار وزارة الكهرباء، ومسؤولون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومن الاتحاد الأوروبي.