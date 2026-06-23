أربيل تدشن "حدائق بابل المعلقة" (صور)

شفق نيوز- أربيل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، حديقة كبيرة وعصرية تحمل اسم "هالينغ غاردنز أوف بابل" (حدائق بابل المعلقة) في أربيل، والتي تضم أطول سارية علم لكوردستان على مستوى العراق، وتُعد معلماً سياحياً وبيئياً جديداً.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في إطار مشاريع حكومة إقليم كوردستان لزيادة المساحات الخضراء وتوفير بيئة صحية، افتُتحت حديقة هالينغ غاردنز أوف بابل في مراسم رسمية".

وأضافت أن "هذه الحديقة قد أُنشئت على مساحة تقارب 59 ألف متر مربع، وأُنجزت خلال 20 شهراً، وتُعد واحدة من أندر وأحدث الحدائق العامة في المنطقة".

ووفقاً للبيان، فإن المشروع يمتلك ثلاث بوابات رئيسية تربط منطقة عنكاوا بمشروع (أربيل أفينيو)، ومن أبرز سمات هذه الحديقة وجود سارية علم بارتفاع 63 متراً، وهي الأعلى على مستوى العراق، إلى جانب أكثر من 50 علماً آخر لكوردستان تضفي منظراً فريداً على المكان.

وتابع: "ومن الناحية التصميمية والمعمارية، تحتوي الحديقة على جسر حلزوني يرتفع 7 أمتار عن مستوى سطح الأرض، مع نفق أرضي لتسهيل حركة المواطنين. كما تم إنشاء ملعب متطور للعبة (الباديل) داخل الحديقة".

وأشار البيان، إلى أن "هذا المشروع ليس مجرد مساحة خضراء فحسب، بل يُنظر إليه كمركز سياحي ورياضي وصحي عصري في العاصمة، ومن المتوقع أن يصبح وجهة جاذبة للمواطنين والسياح من الداخل والخارج".