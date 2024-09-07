أربيل تدشن الجامعة البريطانية الدولية وتطلق مشروع حوض مائي.. صور

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، الجامعة البريطانية الدولية في أربيل عاصمة الإقليم، كما وضع حجر الأساس لمشروع حوض مائي بالقرب من الجامعة.

وقال مسرور بارزاني، في كلمة له خلال مراسم افتتاح الجامعة البريطانية الدولية، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "افتتاح الجامعة البريطانية الدولية في أربيل يفتح الباب أمام نقل الخبرات العلمية البريطانية الى إقليم كوردستان".

وأضاف رئيس الحكومة أن "افتتاح هذه الجامعة في أربيل سيكون لها أثر كبير في تحسين مستوى التعليم في إقليم كوردستان، وتوفر بيئة ملائمة لتطوير القطاع التعليمي، وتوسيع العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة في المجالات الثقافية والعلوم والاقتصاد".

وأشار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان الى أن "كوردستان غنية بالموارد البشرية ولدينا طاقات شبابية، لذا يجب علينا الاستثمار في الطاقات الشبابية وتعليمهم للمشاركة بكفاءة أكبر في بناء مستقبل أكثر إشراقا لبلدنا".

وأكد رئيس الحكومة أن "أحد سبل الاستثمار في الشباب وقدراتهم هو تثقيفهم علمياً وأكاديمياً، لذلك مع افتتاح أي جامعة رفيعة المستوى في كوردستان، تزداد آمالنا بمستقبل أكثر إشراقاً".

وتابع رئيس الحكومة قائلاً إن "الجامعة البريطانية الدولية في أربيل سيكون لها تأثيرها ومساهمة في تدريب الخبرات العملية في كوردستان، وخريجو هذه الجامعة سيكون لهم دور بارز في عملية ازدهار وتنمية إقليم كوردستان".

أما عن البحث العلمي وتأثير الجامعة عليها، قال رئيس الحكومة أن "البحوث العلمية في هذه الجامعة سيكون لها الأثر الكبير على وضع خططنا في المستقبل".

وفي سياق آخر، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان حجر الأساس لحوض مائي في الجامعة البريطانية الدولية بأربيل، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص مساحات كبيرة للحدائق في الجامعة، وكما ويتم الاستفادة من الطاقة المتجددة.

وشدد رئيس الحكومة على أن "هذه الخطوات مشجعة وتظهر ان القائمين على هذه الجامعة مهتمون بالبيئة، وبحسب طاقاتهم وقدراتهم يعملون على معالجة الآثار السلبية للتغير المناخي".