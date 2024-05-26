كوردستان تدرب المعلمين على الشطرنج بعد إدراجه في المناهج الدراسية.. صور

شفق نيوز/ بدأت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، فتح دورات لتدريب المعلمين على لعبة "الشطرنج" الذهنية، وذلك بعد قرار إدراجها ضمن المناهج الدراسية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الدورة يشرف عليها نادي خانزاد للشطرنج في اربيل، وتتضمن مشاركة 150 معلماً خلال هذه المرحلة.

وقال رئيس النادي دلزار حمه صالح لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إقرار مادة الشطرنج من قبل وزارة التربية ضمن النظام الدراسي، جرى إعداد كتاب مدرسي من قبل اللجنة التدريسية لنادي خانزاد الخاص بالشطرنج".

وبين صالح، "بدأنا اليوم أول خطوة لإعداد المعلمين على كيفية إلقاء مادة الشطرنج وكيفية الاستفادة من هذا الكتاب".

وبدوره قال بيشرو فاروق (معلم مشارك في الدورة) لوكالة شفق نيوز ان "أهمية هذه الدورة تكمن في تعلم الكوادر التدريسية كيفية تعليم الطلاب"، مؤكدا أن "هذه المادة تساهم في تنمية المهارات العقلية لدى الطلاب والطالبات بشكل كبير ومن المهم إدراجها ضمن برنامج التعليم في اقليم كوردستان".

وفي الرابع من آذار الماضي، وافقت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، على إدراج مادة الشطرنج كمادة منهجية في جميع المدارس والمعاهد التابعة لتربية الإقليم.