أربيل تدخل حالة إنذار تحسبا من هطول غزير للأمطار

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، عن دخول المحافظة في حالة إنذار تحسبا من أي طارئ قد يحدث مع توقعات هطول غزير للأمطار.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني، ومديريات البلدية، والمراكز الصحية دخلت في حالة إنذار تحسبا من حصول أي طارئ مع إحتمال هطول أمطار غزيرة خلال اليومين وفقا لتوقعات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان.

وأضاف أنه تم تنظيف أكثر من 150 كلم من مجاري مياه الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار في اربيل، مردفا بالقول "اتخذنا التدابير اللازمة في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في السابق".

وكان خوشناو قد أبدى في مطلع الشهر الجاري، خشيته من تكرار سيناريو الفيضانات التي تجتاح مناطق في أربيل بسبب التغيرات المناخية التي تعاني منها المنطقة، معتبرا الخطة المعدة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في المحافظة "مؤقتة".