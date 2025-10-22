أربيل تخصص 4.7 مليارات دينار لإعادة تأهيل 26 ملعباً رياضياً

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، تخصيص 4.7 مليارات دينار، لإعادة تأهيل 26 ملعباً رياضياً.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بعد تقييم أوضاع الملاعب في المدينة تقرر إعادة تأهيل 26 ملعباً رياضياً ابتداءً من اليوم، ومن بين هذه الملاعب، 16 منها تتسع لستة لاعبين، و10 ملاعب أخرى لثمانية لاعبين"، مضيفاً أن "الجهات المختصة أبدت موافقتها أيضاً على إنشاء ملعب جديد يضم 11 لاعباً في قضاء حرير".

وأشار محافظ أربيل إلى أن "إجمالي كلفة هذه المشاريع يبلغ 4 مليارات و700 مليون دينار، تم تخصيصها لتنفيذ أعمال التأهيل والإنشاء ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظة".