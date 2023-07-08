أربيل تخصص مأوى للكلاب السائبة وتبدأ بحملة جمعها

شفق نيوز/ أعلن روند قادر مدير ناحية "دارتو" التابعة لقضاء "بنصلاوة" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، البدء بحملة جمع الكلاب السائبة عبر تخصيص مأوى لها في الناحية المذكورة والتي تستمر لحين القضاء على هذه الظاهرة.

وقال قادر في مؤتمر صحفي، "قد شرعنا اليوم في حملة جمع الكلاب السائبة ضمن حدود الناحية"، مؤكدا أن "جزءاً كبيرا من تلك الكلاب في أربيل تتواجد ضمن حدود (دارتو)، ونحن لا نملك المعلومات الكافية لمعرفة أعداد تلك الحيوانات، وأعداد المواطنين المتضررين منها".

وأضاف أن الحملة التي انطلقت بالتعاون مع منظمات الرفق بالحيوان ستتواصل من أجل الحد من الكلاب السائبة والقضاء على هذه الظاهرة"، موضحا أن الحملة تعتمد 4 آليات، الأولى: إيداع تلك الحيوانات بأقفاص، والثانية: إطعامها اللحوم لتصبح ألفة، والآلية الثالثة: المواطنون الذين هم اصدقاء للكلاب نستطيع الاستفادة منهم في هذا الجانب، والآلية الرابعة - وهي الأسوأ - تغييبها عن الوعي.

وانطلقت حملة جمع الكلاب السائبة بالتزامن مع تخصيص مأوى لها بمساحة 20 دونم في بلدة دارتو والتي تبعد 15 كلم عن مركز مدينة أربيل.