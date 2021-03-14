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أربيل تخصص فريقا طبيا لفحص كورونا للوافدين عليها من باقي العراق خلال اعياد نوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-14T08:19:52+0000
أربيل تخصص فريقا طبيا لفحص كورونا للوافدين عليها من باقي العراق خلال اعياد نوروز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الأحد أن فريقا طبيا خاصا سيتكفل إجراء الفحوصات لفيروس كورونا للقادمين من باقي مدن ومحافظات العراق خلال أيام أعياد نوروز.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين على هامش انطلاق حملة لزرع شتلات من الأشجار في أربيل، إن "السائحين من داخل إقليم كوردستان لن يخضعوا للفحوصات الطبية إلا أن القوافل السياحية، وأي شخص يقدم من باقي محافظات العراق سيخضع لها".

وأضاف أن المحافظة ستقدم التسهيلات كافة أمام حركة تنقل المواطنين القاصدين أربيل من خارج كوردستان خلال أيام أعياد نوروز من خلال تكليف فريق طبي خاص لإجراء فحوصات كورونا.

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