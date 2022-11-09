أربيل تخشى من تكرار سيناريو الفيضانات وتضع خطة مؤقتة للحد من المخاطر

شفق نيوز/ أبدى رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، خشيته من تكرار سيناريو الفيضانات التي تجتاح مناطقها بسبب التغيرات المناخية التي تعاني منها المنطقة، معتبرا الخطة المعدة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية مؤقتة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش افتتاح ثلاثة مشاريع خدمية في ناحية "قوشتبة" في اربيل لمواجهة الفيضانات.

وقال خوشناو خلال المؤتمر، إن "الفيضانات التي اجتاحت اربيل خلال السنتين الماضيتين لم تقتصر على ناحية قوشتبة بل شملت مناطق اخرى، مردفا بالقول "قد انجزنا عدة مشاريع في المناطق المعرضة للفيضان".

وأكد أنه "سنويا تُتخذُ الاستعدادات اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات، مستدركا القول "لكن هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة بإنجاز عدة مشاريع".

وأعرب رئيس الحكومة المحلية عن أسفه بأنه هذا العام وبعد مضي 10 أيام من شهر تشرين الثاني الجاري لم تهطل الأمطار وفق ماهو مطلوب بسبب التغيرات المناخية مما يشكل خطورة بتساقط أمطار غزيرة جدا في وقت محدود.

وتابع خوشناو بالقول ان الاستعدادات المتخذة لمواجهة الفيضانات هي مؤقتة وتقتصر على السنة الحالية من أجل الحد من المخاطر، لكن سيتم إنجاز مشاريع أخرى للحد من تلك المخاطر، وزيادة مناسيب المياه الجوفية ضمن الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد.