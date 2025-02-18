أربيل تحيي ذكرى اغتيال محافظها الأسبق

شفق نيوز/ أُقيمت يوم الثلاثاء، مراسم إحياء الذكرى الـ 24 لاغتيال محافظ أربيل الأسبق "فرنسو حريري"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين، وممثلين عن منظمات الشباب والطلاب والمرأة، إلى جانب شخصيات رسمية.

وأُقيمت المراسم في شارع 60، بالقرب من المسجد الأبيض، في مقر النشاطات الإعلامية لاتحاد الشبيبة الديمقراطية الكوردستانية.

وكان "حريري" قد اغتيل صباح يوم 18 شباط/فبراير 2001 في هجوم مسلح استهدفه. وخلال المراسم، افتُتح معرضٌ فوتوغرافي يضم صور "حريري"، من تنظيم أحد المصورين، كما قام الحاضرون بوضع أكاليل الزهور في موقع اغتياله.