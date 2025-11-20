أربيل تحيي اليوم العالمي للسكري بحضور طبي واسع (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مراسم خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، وسط حضور لافت لعدد كبير من الأطباء والشخصيات الطبية وممثلي المؤسسات الصحية الحكومية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفعالية تضمنت إقامة حلقة حوارية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه أساليب العلاج الحديثة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الفحص المبكر ورفع الوعي الصحي.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور دلشاد چوماني، للوكالة، إن "مرض السكري تحول إلى تحدٍ صحي معقد يتطلب زيادة برامج التوعية والفحص المبكر لتجنب المضاعفات".

في المقابل، شدد أخصائي التغطية، جواد جعفر، لوكالة شفق نيوز، على أهمية "الإعلام الصحي"، مشيراً إلى أن "نشر معلومات موثوقة يساهم في الوقاية ويساعد المرضى على المتابعة الدورية".

كما أكد المشاركون، أن "اليوم العالمي للسكري يمثل فرصة لإعادة تقييم استراتيجيات الوقاية والعلاج، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية للحد من انتشار المرض".