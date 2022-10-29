أربيل تحيي "الهالوين" بحفل تنكري وبازار اعمال يدوية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجاناً بمناسبة الهالوين حيث شارك فيه العديد من ممثلي المدارس الابتدائية في المدينة.

وأقيم المهرجان في مجمع أتلانتك سيتي بأربيل، وتضمن عدة فعاليات إضافة إلى إقامة بازار صغير للأعمال اليدوية.

وقالت منظمة المهرجان سراح سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة هذا المهرجان هو بهدف جمع الأطفال وقضاء أوقات جميلة حيث شاركت فيه من عدد من المدارس الإبتدائية بملابس تنكرية". ‏

وأضافت أن "المدارس الكوردية والعربية شاركت في المهرجان وذلك لتعريف الطلاب على الثقافات المختلفة". ‏

وتقول خالدة محمود التي شاركت في البازار بأعمالها اليدوية لوكالة شفق نيوز، إن "هذه النشاطات هي فرصة جيدة للترويج للمنتجات اليدوية في مدينة أربيل حيث نقوم بالمشاركة فيها وتعريف المشاركين بهذه المنتجات اليدوية وهذا الامر يساعد على تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة خاصة للنساء".

ووافق وزير التربية في إقليم كوردستان العراق آلان حمه سعيد، اليوم السبت، على طلب مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية بتعطيل الدوام في المدارس والأوساط التعليمية نهاية الشهر الجاري بمناسبة عيد "الهالوين".

والهالوين، عيد يحتفل به الأمريكيون في الـ31 من أكتوبر بإرتداء الأزياء التي تحاكي أبطال أفلام الرعب والشخصيات الخارقة، وامتد هذا الاحتفال فيما بعد إلى بلدان أخرى في أنحاء العالم.

ويرتدي الأطفال أزياء غريبة ويضعون أقنعة "مفزعة" استعدادا للخروج إلى الاحتفالات وجمع الحلوى.

وتقول الموسوعة البريطانية إن الهالوين تعوذ جذوره إلى نحو 1000 عام. وكان في الأصل ممارسة دينية، وأصبحت علمانية بشكل متزايد على مر العصور حتى اختفت معالمها الدينية تقريبا.