أربيل تحيي الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا (صور)

شفق نيوز - أربيل

أحيت القنصلية العامة التركية في أربيل، اليوم الأربعاء، الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في عام 2016، وذلك خلال مراسم أقيمت في مدارس "معارف" الدولية بمدينة أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم شهدت حضوراً رسمياً ودبلوماسياً واسعاً، حيث استذكر المشاركون ضحايا ذلك الحدث، مؤكدين في كلماتهم على أهمية صون المبادئ الديمقراطية، واحترام سيادة القانون والدستور، فضلاً عن تعزيز قيم السلام والتعاون بين الدول والشعوب.

وأضاف مراسلنا، أن رئيس مؤسسة "روانگه" إدريس نيجيرفان بارزاني كان في مقدمة الشخصيات الحاضرة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين في إقليم كوردستان والدبلوماسيين الأتراك والأجانب.

يُذكر أن الخامس عشر من تموز يُصادف في تركيا "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، وهو التاريخ الذي شهد محاولة فاشلة من قبل مجموعة داخل القوات المسلحة التركية للاستيلاء على السلطة عام 2016، والتي أُحبطت بعد ساعات من انطلاقها، وأسفرت الأحداث حينها عن سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى، وأدت لاحقاً إلى تغييرات سياسية وقانونية جذرية في المشهد التركي.