أربيل تحظر نشر الاعلانات والترويج للسجائر بأنواعها

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، منع نشر الإعلانات للسجائر بأنواعها.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر منع نشر أي إعلانات عبر وسائل الاعلام للسجائر و النركيلة الالكترونية بجميع انواعها".

واضاف البيان ان " المحافظ ستقوم باتخاذ الاجراءت القانونية بحق جميع الوسائل الاعلامية المقروءة و المسموعة و المرئية اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر اعلانات للسجائر و النراكيل وبانواعها المختلفة".