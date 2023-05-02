أربيل تحظر نشر الاعلانات والترويج للسجائر بأنواعها

2023-05-02T07:31:26.000000Z

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، منع نشر الإعلانات للسجائر بأنواعها.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر منع نشر أي إعلانات عبر وسائل الاعلام للسجائر و النركيلة الالكترونية بجميع انواعها".

واضاف البيان ان " المحافظ ستقوم باتخاذ الاجراءت القانونية بحق جميع الوسائل الاعلامية المقروءة و المسموعة و المرئية اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر اعلانات للسجائر و النراكيل وبانواعها المختلفة".

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