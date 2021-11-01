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أربيل تحصي الممتلكات المتضررة من الفيضانات والسيول وتشكل لجنة لتقييمها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-01T17:22:10+0000
أربيل تحصي الممتلكات المتضررة من الفيضانات والسيول وتشكل لجنة لتقييمها

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الاضرار التي تسببت بها موجة الامطار والفيضانات والسيول التي ضربت المحافظة.

وجاء في بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الامطار الغزيرة التي شهدتها اجزاء من اربيل وبناء على اوامر وتوجيهات رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تم تشكيل لجنة من مديرية مواجهة الازمات في المحافظة والدفاع المدني في اربيل ومؤسسة بارزاني الخيرية وفرع اربيل لجمعية الهلال الاحمر العراقية لجمع المعلومات وحصر مستوى الخسائر التي تسببت بها الفيضانات للمواطنين".

واضاف، انه "تم تحديد الخسائر التي لحقت بالمواطنين"، موضحا أن "500 عائلة تعرضت منازلها واغراضها للتلف التام وان 130 سيارة جرفتها الفيضانات وتعطلت".

وتابع البيان، ان "130 منزلا لحقت بها الاضرار كما تعرضت مدرستان وعدد من مشاريع مد الطرق وشبكات الكهرباءوالماء والمجاري الى الضرر"، مشيرا الى ان "الفيضانات والسيول لم تتسبب بأية خسائر في الارواح".

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